https://news.day.az/society/1551863.html Кувшин, найденный в Азербайджане, представлен в музее Лувра
Кувшин, найденный в Азербайджане, представлен в музее Лувра
В музее Лувра во Франции выставлен кувшин, найденный в Азербайджане.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации, размещенной на официальной странице музея в Twitter.
Отмечено, что кувшин, найденный на территории современного Азербайджана, относится к 1000-1300 годам. В настоящее время экспонат представлен в разделе "Исламская культура".
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