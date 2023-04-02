Кувшин, найденный в Азербайджане, представлен в музее Лувра

В музее Лувра во Франции выставлен кувшин, найденный в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации, размещенной на официальной странице музея в Twitter.

Отмечено, что кувшин, найденный на территории современного Азербайджана, относится к 1000-1300 годам. В настоящее время экспонат представлен в разделе "Исламская культура".