Задержаны подозреваемые в нападении на Фазиля Мустафу

Задержаны 4 человека, подозреваемые в нападении на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу.

Как передает Day.Az, об этом сообщил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД Азербайджана, полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев в ответ на запрос Trend.

Гаджиев подчеркнул, что в связи с преступлением в отношении депутата МВД, СГБ и Генеральная прокуратура провели совместные оперативно-розыскные мероприятия, в рамках которых установлено и задержано 4 человека.

Позже будет предоставлена дополнительная информация.

В нескольких направлениях в Баку устанавливаются посты полиции и проводятся контрольные мероприятия. Распространились сведения о звуках выстрелов со стороны сотрудников полиции в Гарадагском районе.