Допрашиваются лица, задержанные в связи с нападением на Фазиля Мустафу

Задержаны 4 человека, подозреваемые в нападении на депутата Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Фазиля Мустафу.

Как передает Day.Az, по информации, полученной Trend, стало известно, что задержанные по уголовному делу в настоящее время допрашиваются в Службе государственной безопасности и по их адресам проводится обыск.

Напомним, что 28 марта в 21:51 в отношении депутата парламента Азербайджана Фазиля Мустафы был совершен террористический акт с применением автоматического оружия возле его дома.

В результате теракта Фазиль Мустафа получил огнестрельные ранения в правое плечо и нижнюю часть правого бедра.

По данному факту в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 277 (покушение на жизнь государственного деятеля или общественного деятеля с целью прекращения его служебной или политической деятельности либо мести за эту деятельность) и 228.2.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов группой лиц, вступивших в предварительный сговор) Уголовного кодекса Азербайджана.