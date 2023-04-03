https://news.day.az/society/1551922.html В Нахчыване демонтировали бюст Нариманова? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
В Нахчыване демонтировали бюст Нариманова? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Новость о демонтаже бюста Нариманова в Нахчыване не соответствует действительности.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в официальном заявлении исполнительной власти города Нахчыван.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
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