В Нахчыване демонтировали бюст Нариманова?

Новость о демонтаже бюста Нариманова в Нахчыване не соответствует действительности.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в официальном заявлении исполнительной власти города Нахчыван.

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