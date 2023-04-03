В Баку автомобиль сбил жителя Нахчывана
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В поселке Локбатан Гарадагского района Баку легковой автомобиль сбил переходившего дорогу жителя Шахбузского района Нахчыванской АР Эльсевера Джафарова (1975 г.р.).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пострадавший был госпитализирован в Клинический медицинский центр №1 в тяжелом состоянии.

По данному факту ведется расследование.