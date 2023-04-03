https://news.day.az/society/1551929.html В Баку автомобиль сбил жителя Нахчывана
В Баку автомобиль сбил жителя Нахчывана
В поселке Локбатан Гарадагского района Баку легковой автомобиль сбил переходившего дорогу жителя Шахбузского района Нахчыванской АР Эльсевера Джафарова (1975 г.р.).
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пострадавший был госпитализирован в Клинический медицинский центр №1 в тяжелом состоянии.
По данному факту ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре