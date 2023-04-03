https://news.day.az/society/1551936.html Тарифы на свет расти не будут - ОФИЦИАЛЬНО
Тарифы на свет расти не будут - ОФИЦИАЛЬНО
В Азербайджане изменение тарифа на электроэнергию не рассматривается.
Об этом, как сообщает Day.Az, сказал в понедельник журналистам заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов в кулуарах азербайджано-американского энергетического форума.
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