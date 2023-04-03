Тарифы на свет расти не будут
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В Азербайджане изменение тарифа на электроэнергию не рассматривается.

Об этом, как сообщает Day.Az, сказал в понедельник журналистам заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов в кулуарах азербайджано-американского энергетического форума.

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