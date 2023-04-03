Когда потеплеет в Азербайджане?

Синоптики рассказали о фактической погоде в Азербайджане.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, осадки начались в западных районах во второй половине дня 2 апреля, а в восточных районах - утром 3 апреля, в горных районах выпал снег.

Высота снежного покрова составила в Грызе - 20 см, в Лерике - 4 см.

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