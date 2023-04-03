Когда объявят результаты выпускных экзаменов?

В настоящее время продолжается проверка материалов выпускных экзаменов, которые проводились 5 и 12 марта.

Об этом сообщили Day.Az в понедельник в Государственном экзаменационном центроме (ГЭЦ) Азербайджана.

"Результаты экзамена, проведенного 5 марта, должны быть объявлены до 12 апреля. Примерно через неделю после этого будут объявлены результаты экзамена, проведенного 12 марта", - говорится в сообщении.

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С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.