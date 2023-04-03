https://news.day.az/society/1551973.html Когда объявят результаты выпускных экзаменов? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Когда объявят результаты выпускных экзаменов? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
В настоящее время продолжается проверка материалов выпускных экзаменов, которые проводились 5 и 12 марта.
Об этом сообщили Day.Az в понедельник в Государственном экзаменационном центроме (ГЭЦ) Азербайджана.
"Результаты экзамена, проведенного 5 марта, должны быть объявлены до 12 апреля. Примерно через неделю после этого будут объявлены результаты экзамена, проведенного 12 марта", - говорится в сообщении.
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С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
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