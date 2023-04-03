Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 4 апреля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, моросящий дождь. Будет дуть южный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-8° тепла, днем 13-16° тепла. Атмосферное давление составит 765 мм рт. ст., относительная влажность воздуха - 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но ночью местами возможны осадки. В отдельных местах туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 4-7° тепла, днем 14-19° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 6-11° тепла.