Крупная кража с банковских счетов в Баку

В Баку с банковских счетов двух граждан похищено около 20 тысяч манатов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

28 и 30 марта в полицию поступила информация о хищении 9 845 манатов и 9 900 манатов с банковских счетов двух граждан.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 24-го отдела полиции Низаминского района, задержан подозреваемый в совершении преступления ранее судимый житель Имишлинского района Анар Гулиев.

По данному факту проводится расследование.