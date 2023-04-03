https://news.day.az/society/1552050.html Плохая новость для курильщиков
Плохая новость для курильщиков
В Азербайджане подорожали сигареты.
Как сообщает в понедельник Day.Az, по словам продавцов торговых точек в Баку, с сегодняшнего утра сигареты подорожали на 10 гяпик, а некоторые, в зависимости от марки, на 20 гяпик.
Согласно предоставленной информации, сигареты "Kent-4 подорожали на 10 гяпик - с 3,80 до 3,90 маната, "Winston" - с 3,70 до 3,80 маната, "Pall Mall" - с 2,70 до 2,80 маната.
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