Бухгалтер представительства ЕС в Азербайджане обвиняется в хищении 1 миллиона манатов

На основании обращения Представительства Европейского Союза в Азербайджанской Республике завершено расследование уголовного дела, возбужденного в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре в связи с незаконными действиями бухгалтера Представительства ЕС.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, следствие установило, что Зарифа Аббасова, работая на этой должности в течение 2017-2022 годов, обналичивала денежные средства, находившиеся на банковском счете представительства, а также переводила средства на свою зарплатную карту в разное время посредством фальшивых платежных поручений, тем самым присвоила более 980 тысяч манатов, принадлежащих данной организации.

Зарифе Аббасовой предъявлено обвинение по статьям 179.4 (хищение в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса, уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.