Завершилась регистрация на третий конкурс "Yüksəliş" (Восхождение).

Как передает в понедельник Day.Az, регистрация, начавшаяся 17 февраля, завершилась 31 марта в 18.00. За это время регистрацию прошли 13 тысяч 474 человека, что больше по сравнению с предыдущими конкурсами. Из числа зарегистрировавшихся 10 237 человек - мужчины, 3 237 - женщины.

6 268 кандидатов, подавших заявки на участие в третьем конкурсе, также принимали участие в предыдущих конкурсах.

На этапе регистрации представители рабочей группы конкурса с 21 февраля по 15 марта посетили 19 регионов страны с целью информирования о конкурсе, оказания технической поддержки на этапе регистрации.

В целом по критерию территориального распределения среди зарегистрировавшихся преобладают кандидаты из Баку, Абшерон-Хызинского, Лянкяран-Астаринского, Гянджа-Дашкесанского регионов. Учитывая, что возрастной диапазон для участия в конкурсе составляет 21-51 год, среди претендентов 5 050 человек - в возрасте от 21 до 30 лет, 1625 - в возрасте от 41 до 51 года. Количество участников в возрасте 21 года составляет 33 человека, а в возрасте 51 года - 10 человек.

В настоящее время рабочая группа конкурса осуществляет проверку информации, представленную зарегистрировавшимися лицами. Впереди участников ожидает первый испытательный экзамен на проверку общих знаний, который пройдет онлайн. Им будут предложены четыре блока по истории, географии, литературе и культуре Азербайджана и стран мира по 25 вопросов в каждом, а также вопросы по правовой и экономической сфере и по современным трендам. 20 победителям конкурса будут предоставлены возможности получения в течение одного года от топ-менеджеров крупных компаний и руководителей государственных органов персональных консультаций по карьере, они будут зачислены в банк кадрового резерва, а также получат денежное вознаграждение в размере 20 000 AZN.

Конкурс "Восхождение" был учрежден распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 26 июля 2019 года. Всего в конкурсе пять этапов - регистрация, онлайн-отбор, очный этап, полуфинал и финал. Победители конкурса получают план личного развития на 1 год и грант на саморазвитие в размере 20 000 манатов каждый от управленческого руководства (https://yukselish.az/mentors.html).

Отметим, что распоряжение о проведении очередного, 3-го по счету конкурса "Yüksəliş" (Восхождение) было подписано главой государства 20 декабря 2022 года.