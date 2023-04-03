Вниманию водителей!

4 апреля будет ограничена видимость на ряде автомагистралей в Азербайджане.

Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Согласно информации, завтра в связи с туманной погодой на территории страны ночью и утром ожидается ограничение видимости на некоторых автомагистралях до 300-800 метров.