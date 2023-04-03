https://news.day.az/society/1552154.html Вниманию водителей! - Завтра на ряде автомагистралей...
Вниманию водителей! - Завтра на ряде автомагистралей...
4 апреля будет ограничена видимость на ряде автомагистралей в Азербайджане.
Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.
Согласно информации, завтра в связи с туманной погодой на территории страны ночью и утром ожидается ограничение видимости на некоторых автомагистралях до 300-800 метров.
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