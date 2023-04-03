В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 13 случаев заражения коронавирусом, 22 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено случаев смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 829 870 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 819 241 человек вылечился, 10 185 человек скончались, число активных больных - 444.

За прошедшие сутки проведено 667 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 561 346 тестов.