https://news.day.az/society/1552160.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено еще 13 случаев заражения коронавирусом, 22 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
За прошедшие сутки не выявлено случаев смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 829 870 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 819 241 человек вылечился, 10 185 человек скончались, число активных больных - 444.
За прошедшие сутки проведено 667 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 561 346 тестов.
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