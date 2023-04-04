На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;

2. Улица Али Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буньятова;

3. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

4. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;

6. Улица Кероглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

7. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

8. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

9. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчилар, в сторону парка "Деде Горгуд";

10. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;

11. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

12. Улица Ниязи, в сторону круга "Азнефть";

13. Проспект Бабека, в сторону центра;

14. Проспект Гара Гараева, от м. "Гара Гараев" в сторону м. "Кероглу";

15. Заторы наблюдаются на круге "20 января".