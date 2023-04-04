В Нахчыване автомобиль сбил пешехода
5 ilədək dəyişməz 14%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

Минувшим вечером в Нахчыване произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль сбил переходившего дорогу жителя села Ашагы Буджак Евлахского района Аббасзаде Аббаса Видади оглу (1992 г.р.).

Состояние пострадавшего, госпитализированного в отделение травматологии больницы Нахчыванской АР оценивается как стабильное.

По факту ведется расследование.