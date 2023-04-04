https://news.day.az/society/1552241.html В Нахчыване автомобиль сбил пешехода
В Нахчыване автомобиль сбил пешехода
Минувшим вечером в Нахчыване произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль сбил переходившего дорогу жителя села Ашагы Буджак Евлахского района Аббасзаде Аббаса Видади оглу (1992 г.р.).
Состояние пострадавшего, госпитализированного в отделение травматологии больницы Нахчыванской АР оценивается как стабильное.
По факту ведется расследование.
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