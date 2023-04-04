https://news.day.az/society/1552244.html К сведению желающих поступить в колледж
К сведению желающих поступить в колледж
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявляет прием студентов в колледжи на базе общего (9 лет) среднего образования на 2023/2024 учебный год.
Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, прием заявлений осуществляется в онлайн-режиме с 4 по 24 апреля 2023 года.
Участие в конкурсе платное.
Абитуриенты могут заполнить и утвердить электронное заявление на сайте eservices.dim.gov.az/erizetex/erize.
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