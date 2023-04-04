К сведению желающих поступить в колледж

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявляет прием студентов в колледжи на базе общего (9 лет) среднего образования на 2023/2024 учебный год.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, прием заявлений осуществляется в онлайн-режиме с 4 по 24 апреля 2023 года.

Участие в конкурсе платное.

Абитуриенты могут заполнить и утвердить электронное заявление на сайте eservices.dim.gov.az/erizetex/erize.