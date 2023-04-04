https://news.day.az/society/1552270.html Смертельное ДТП в Баку
Смертельное ДТП в Баку
В Баку на проспекте Бабека произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, Амиль Исаев, будучи за рулем автомобиля марки Mercedes, сбил пешехода. Пострадавший мужчина средних лет скончался на месте.
В ходе предварительного расследования выяснилось, что погибшим является Гасанов Низами Башир оглы.
По данному факту в Низаминском РУП проводится расследование.
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