https://news.day.az/society/1552272.html В этих районах Азербайджана не будет газа
В этих районах Азербайджана не будет газа
Сегодня полностью приостановлено газоснабжение Шамахинского и частично Хызынского и Гобустанского районов.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз".
В связи с очисткой внутренней поверхности магистрального газопровода "Алтыагач-Агсу", принадлежащего Управлению "Экспорт газа", 4 апреля с 09:00 до завершения работ приостановлена подача газа из газоизмерительных узлов (ГИУ) "1-я линия Алтыагач", "Дженнет Багы", "население Хаджилы" и "село Хильмилли".
Также планируется с 12:00 до завершения работ приостановить подачу газа из ГИУ "Шамахы", "Мадресе" и "Чухуръюрд".
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