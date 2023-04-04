https://news.day.az/society/1552282.html МЧС о фейковом письме в соцсетях
МЧС о фейковом письме в соцсетях
В некоторых социальных сетях было распространено "письмо" за подписью начальника Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана, адресованное подразделениям пожарной охраны, действующим на освобожденных от оккупации территориях, с указанием о подготовке к проведению учений.
Как сообщили во вторник Day.Az в МЧС Азербайджана, данное письмо является фальшивым и не отражает действительности.
"Еще раз призываем пользователей социальных сетей и средства массовой информации не распространять неуточненную информацию", - говорится в сообщении.
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