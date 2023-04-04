МЧС о фейковом письме в соцсетях

В некоторых социальных сетях было распространено "письмо" за подписью начальника Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана, адресованное подразделениям пожарной охраны, действующим на освобожденных от оккупации территориях, с указанием о подготовке к проведению учений.

Как сообщили во вторник Day.Az в МЧС Азербайджана, данное письмо является фальшивым и не отражает действительности.

"Еще раз призываем пользователей социальных сетей и средства массовой информации не распространять неуточненную информацию", - говорится в сообщении.