На Каспии стартовал очередной комплексный экологический мониторинг

4 апреля научно-исследовательское судно, названное в честь национального героя Азербайджана Алифа Гаджиева, вышло в море для проведения очередного комплексного экологического мониторинга в азербайджанской части акватория Каспийского моря.

Как сказал во вторник Trend руководитель экспедиционной группы, начальник Каспийского комплексного управления экологического мониторинга Назим Махмудов, до 14 апреля экспедиционная группа, состоящая из специалистов министерств экологии и природных ресурсов, науки и образования, Государственной нефтяной компании Азербайджана и Бакинского международного морского торгового порта, проведет комплексные исследования и мониторинг в азербайджанской части акватория Каспийского моря, передает Day.Az.

"В ходе мониторинга будут взяты пробы воды, грунта, донных отложений, зоопланктона, бентоса и воздуха на 19 участках, будут проведены гидрометеорологические измерения и изучено биоразнообразие", - сказал он.