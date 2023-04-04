Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 5 апреля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха составит ночью 6-9° тепла, днем 15-18° тепла. Атмосферное давление понизится с 764 мм рт. ст. до 758 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются временами осадки. В отдельных местах туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 6-10° тепла, днем 17-22° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.