В Набране полиция приняла меры против незаконной рыбной ловли

Сотрудники Хачмазского линейного отделения полиции Управления полиции на водном транспорте продолжают осуществлять на служебной территории мероприятия по выявлению правонарушений и установлению виновных лиц.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в ходе очередного рейда, проведенного в рамках данных мероприятий, сотрудниками полиции были изъяты сети, незаконно установленные в Каспийском море и нескольких реках, а также различные снасти, используемые для рыбной ловли, и приняты соответствующие правовые меры.

Подобные контрольно-профилактические мероприятия проводятся регулярно в целях проверки соблюдения лицами, занимающимися рыболовством, выданных им квот, наличия документов у рыбачащих с лодками, выявления лиц, осуществляющих лов рыбы с использованием взрывчатых веществ и других запрещенных законом средств, а также совершающих другие экологические преступления.