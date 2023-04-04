В Бакинском зоопарке родились тигрята.

Как передает во вторник Day.Az, об этом говорится на страницах зоопарка в социальных сетях.

Вес новорожденных тигрят - одного самца и двух самок - находится в диапазоне 5,4-5,7 килограмма.

Как отмечается в публикации зоопарка, у тигрят еще нет имен, и имена для них предложено выбрать пользователям соцсетей: "Мы хотели бы, чтобы имена для них были выбраны вами! Укажите имена, которые вы придумали для тигрят, в разделе отзывов, и давайте посмотрим, от кого поступит лучшее предложенное имя!".