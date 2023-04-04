В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
5 ilədək dəyişməz 14%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

В Азербайджане выявлено еще 85 случаев заражения коронавирусом, 69 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки выявлено 4 новых случая смерти от коронавируса.