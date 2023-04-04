Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 828 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 751, вторую дозу получили 25 человек, "бустерную" дозу - 31 человек. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 21.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 956 416, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 408 234, вторую дозу получили 4 880 090, "бустерную" дозу - 3 402 106 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 265 986 человек.