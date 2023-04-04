Уничтожено около 24 тонн зараженного картофеля, импортированного из Ирана
Уничтожено около 24 тонн непригодного к употреблению картофеля, импортированного из Ирана в Азербайджан.
Об этом Day.Az сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана.
Сотрудники агентства взяли образцы картофеля, импортированного из Ирана физическим лицом Тагиевым Ахмедом Шамистан оглы, и передали их в соответствующую лабораторию Азербайджанского института продовольственной безопасности.
В результате обследований в 23 700 кг импортированного продовольственного картофеля были выявлены карантинные фитопатогенные бактерии - бурая гниль картофеля (Ralstonia solanacearum).
В соответствии с законодательством по данному факту было принято решение о вывозе и утилизации зараженного картофеля на специальном полигоне.
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