https://news.day.az/society/1552455.html В Баку еще на одной дороге снижен скоростной режим
В Баку еще на одной дороге снижен скоростной режим
В Баку еще на одной дороге снижен скоростной режим.
Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве, на дороге Забрат-Кюрдаханы, проходящей через территорию поселков Сабунчи, Балаханы, Забрат и Кюрдаханы, максимальная скорость снижена с 60 до 50 км/ч и установлены соответствующие дорожные знаки.
"Просим водителей соблюдать новый скоростной режим и требования дорожных знаков", - говорится в сообщении.
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