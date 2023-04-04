В Баку еще на одной дороге снижен скоростной режим.

Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве, на дороге Забрат-Кюрдаханы, проходящей через территорию поселков Сабунчи, Балаханы, Забрат и Кюрдаханы, максимальная скорость снижена с 60 до 50 км/ч и установлены соответствующие дорожные знаки.

"Просим водителей соблюдать новый скоростной режим и требования дорожных знаков", - говорится в сообщении.