AZAL приглашает посетить свой стенд на выставке AITF-2023

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) принимает участие в 19-й Международной выставке "Туризм и Путешествия" AITF-2023, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу AZAL.

Выставка проходит в Баку с 4 по 6 апреля.

На выставке авиакомпания AZAL и Международный аэропорт Гейдар Алиев представляют совместный стенд. Здесь посетители могут получить полную информацию о деятельности AZAL - обновлении флота, расширении географии полетов "Азербайджанских Авиалиний", программе для часто летающих пассажиров AZAL Miles, а также других предоставляемых авиакомпанией и аэропортом услугах.

Представители авиакомпании также планируют встретиться с местными и зарубежными профессионалами туристического рынка, чтобы наладить новые связи и расширить продуктивное сотрудничество.

Кроме того, у стенда AZAL посетители выставки ежедневно смогут принять участие в розыгрыше, главным призом которого станет бесплатный авиабилет.

AITF является крупнейшей выставкой в туристической сфере региона, собирающей на одной площадке ведущих игроков туристического рынка. В рамках выставки запланировано проведение дополнительных мероприятий, которые станут платформой для развития бизнеса, привлечения потенциальных партнеров и расширения горизонтов сотрудничества.