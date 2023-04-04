https://news.day.az/society/1552536.html Генпрокуратура опротестовала решение Бакинского суда об имуществе Акифа Човдарова
Генпрокуратура опротестовала решение Бакинского суда об имуществе Акифа Човдарова
Генеральная прокуратура опротестовала решение Бакинского апелляционного суда.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, подан кассационный протест на решение Бакинского апелляционного суда от 28 декабря 2022 года по уголовному делу бывшего начальника главного управления безопасности в энергетической и транспортной сферах упраздненного министерства национальной безопасности Акифа Човдарова и бывшего сотрудника этого же управления полковника Салима Мамедова в части, касающейся освобождения имущества от специальной конфискации.
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