Генпрокуратура опротестовала решение Бакинского суда об имуществе Акифа Човдарова

Генеральная прокуратура опротестовала решение Бакинского апелляционного суда.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, подан кассационный протест на решение Бакинского апелляционного суда от 28 декабря 2022 года по уголовному делу бывшего начальника главного управления безопасности в энергетической и транспортной сферах упраздненного министерства национальной безопасности Акифа Човдарова и бывшего сотрудника этого же управления полковника Салима Мамедова в части, касающейся освобождения имущества от специальной конфискации.