Арестованы лица, задержанные в связи с покушением на Фазиля Мустафу

Рассмотрены ходатайства следователя Главного следственного управления Службы государственной безопасности Азербайджана об избрании меры пресечения в отношении лиц, задержанных в связи с заговором против депутата Фазиля Мустафы.

Как сообщает Day.Az, в процессе в Сабаильском районном суде под председательством судьи Ульвии Шукуровой 3 человека задержаны на 4 месяца и 1 человек приговорен к заключению под стражу на 3 месяца.

Отметим, что 28 марта в 21:51 в отношении депутата парламента Азербайджана Фазиля Мустафы был совершен террористический акт с применением автоматического оружия возле его дома.

В результате теракта Фазиль Мустафа получил огнестрельные ранения в правое плечо и нижнюю часть правого бедра.

По данному факту в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 277 (покушение на жизнь государственного деятеля или общественного деятеля с целью прекращения его служебной или политической деятельности либо мести за эту деятельность) и 228.2.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов группой лиц, вступивших в предварительный сговор) Уголовного кодекса Азербайджана.