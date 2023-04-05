Под наблюдением азербайджанских врачей карабахские армяне были благополучно доставлены в больницу в Ханкенди. Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам врач Шушинской модульной больницы Вилад Алиев.

"Нам сообщили об ухудшении самочувствия граждан, проезжавших по территории, находящейся под временным контролем российских миротворцев. Мы немедленно прибыли на место на двух машинах скорой помощи. Состояние трех из четырех человек было относительно тяжелым", - рассказал он.

Как сказал Вилад Алиев, азербайджанские врачи оказали первую медицинскую помощь карабахским армянам, самочувствие которых ухудшилось на Лачинской дороге.

"Я испытал необыкновенные чувства от пребывания в Ханкенди. На посту мы разговаривали с армянами на азербайджанском языке. Мы спасали жизни армянских пациентов. Передав их в больницу, мы вернулись в Шушу", - добавил врач.

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