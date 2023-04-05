Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан

4 апреля в 21.25 на территории службы пограничного отряда "Горадиз" пограничных войск ГПС была пресечена контрабанда наркотических средств из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику.

Как сообщили Day.Az в пресс-центре ГПС, обнаружено и изъято 16 килограммов марихуаны и 1300 психотропных таблеток метадон М-40.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.