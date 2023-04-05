https://news.day.az/society/1552655.html Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан - ФОТО
Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан - ФОТО
4 апреля в 21.25 на территории службы пограничного отряда "Горадиз" пограничных войск ГПС была пресечена контрабанда наркотических средств из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику.
Как сообщили Day.Az в пресс-центре ГПС, обнаружено и изъято 16 килограммов марихуаны и 1300 психотропных таблеток метадон М-40.
По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре