Стрельба на кладбище в Геранбое

В отдел полиции Геранбойского района поступила информация о стрельбе на кладбище села Рагимли.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, сотрудники полиции незамедлительно выехали по указанному адресу. В результате проведенных мероприятий мужчина, открывший огонь, был задержан. В ходе предварительного расследования выяснилось, что житель села, ранее судимый Гадир Ширинзаде, пришел на кладбище в состоянии алкогольного опьянения, и сославшись на то, что надгробие его покойного отца вовремя не изготовили, произвел два выстрела в воздух, а затем и еще два по легковому автомобилю того, кто занимался изготовлением каменных надгробий.

Г. Ширинзаде был задержан и передан следствию, по данному факту в Геранбойском РОП продолжается расследование.