Землетрясение на территории Мингячевирского водохранилища

На территории Мингячевирского водохранилища произошло землетрясение магнитудой 3,1.

Об этом сообщили в среду Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Было отмечено, что, согласно данным Бюро исследований землетрясений, в 11:37 по местному времени в 33 км к северо-западу от станции Мингячевир на территории Мингячевирского водохранилища было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1. Землетрясение не ощущалось.