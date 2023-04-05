https://news.day.az/society/1552680.html Землетрясение на территории Мингячевирского водохранилища
Землетрясение на территории Мингячевирского водохранилища
На территории Мингячевирского водохранилища произошло землетрясение магнитудой 3,1.
Об этом сообщили в среду Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Было отмечено, что, согласно данным Бюро исследований землетрясений, в 11:37 по местному времени в 33 км к северо-западу от станции Мингячевир на территории Мингячевирского водохранилища было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1. Землетрясение не ощущалось.
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