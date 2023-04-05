Что происходит в Бакинском детском доме № 3

В последние дни в социальных сетях распространяется информация о 17-летнем Мухаммеде Гаджиеве, воспитаннике Бакинского детского дома № 3. Заявления Гаджиева, его обвинения в связи с ситуацией в детском доме вызвали определенное недоумение в обществе.

Как передает Day.Az, съемочная группа Trend побывала в Бакинском детском доме №3 и поинтересовалась ситуацией там.

Съемочная группа в первую очередь побывала на кухне и в столовой детского дома, поинтересовавшись качеством питания, предлагаемого детям, ознакомилась с другими созданными условиями.

Во время бесед с детьми и воспитателями о том, что они думают об утверждениях Мухаммеда Гаджиева в социальных сетях, было отмечено, что, хотя Мухаммед Гаджиев, 2006 года рождения, неоднократно грубо нарушал дисциплинарные правила детского дома в период пребывания в учреждении, воспитатели пытались наладить его отношения с детьми. Однако он проявлял жестокость по отношению к другим детям в учреждении. Неоднократно выявлялись случаи краж, совершенных им, он курил сигареты, кальян и пытался привлечь к этому других детей в детском доме. Поскольку у Мухаммеда Гаджиева с детства были определенные проблемы с психикой, в 2020 году он проходил лечение в Республиканской психиатрической больнице (с диагнозом расстройство эмоций и поведения). Но он не прошел полного курса лечения и был возвращен в детский дом.

В 2018 году М.Гаджиев был усыновлен, но через некоторое время семья отказалась от него. В 2020 году семья отказалась от М.Гаджиева в судебном порядке и вернула его в детдом. Причиной тому стали нарушение поведения Мухаммеда Гаджиева в семье, совершение противоправных действий. В 2021 году его родной брат Али, который вырос с Мухаммедом в этом детском доме, забрал его из учреждения и отвез в свой дом, но через некоторое время вернул обратно по тем же причинам.

В последний раз Мухаммед Гаджиев в очередной раз сбежал 19 марта из детского дома и отправился в Билясуварский район, а через 2 дня был возвращен обратно.

Заведующая детским домом Махбуба Гусейнова сообщила Trend, что поскольку вопрос находится под контролем полиции, 23 марта Мухаммед Гаджиев был помещен сотрудниками полиции в Республиканскую психиатрическую больницу №1, где в настоящее время проходит лечение. Уклоняясь от ответственности за совершенные деяния, он пытается оправдать себя, размещая в социальной сети видео различного обвинительного характера.

Во время знакомства с учреждением съемочная группа стала свидетелем того, что там созданы хорошие условия для детей. Качество питания в детском доме, условия, созданные для проведения досуга, являются удовлетворительными. Организованы кружки рисования, танцев, труда и другие, созданы условия для проведения досуга.

Что касается Мухаммеда Гаджиева, заведующая детским домом сообщила, что подросток в настоящее время находится под наблюдением, с руководством Республиканской психиатрической больницы №1 постоянно поддерживается связь по поводу правильного проведения его лечения. После прохождения определенного курса лечения М.Гаджиев будет возвращен в детский дом.