Возбуждено уголовное дело в связи с выявленными нарушениями в учебном заведении
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На основании поступившего обращения о незаконных действиях директора средней школы села Гюлоглулар Бардинского района, была проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщили в среду Day.Az в прокуратуре Бардинского района.

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