https://news.day.az/society/1552708.html Возбуждено уголовное дело в связи с выявленными нарушениями в учебном заведении
Возбуждено уголовное дело в связи с выявленными нарушениями в учебном заведении
На основании поступившего обращения о незаконных действиях директора средней школы села Гюлоглулар Бардинского района, была проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело.
Об этом сообщили в среду Day.Az в прокуратуре Бардинского района.
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