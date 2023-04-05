https://news.day.az/society/1552734.html В Баку снизили скоростные ограничения еще на двух дорогах
В Баку снизили скоростные ограничения еще на двух дорогах
В Баку снизили скоростные ограничения еще на двух дорогах, передает Day.Az.
На проспекте Бабека установлены соответствующие дорожные знаки и разрешенная максимальная скорость снижена с 60-80 км/ч до 60 км/ч, а на дороге Гала-Пираллахи - со 100 км/ч до 90 км/ч.
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