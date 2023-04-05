В Баку из дома украдено 110 000 долларов

В Баку совершена кража в крупном размере.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, задержаны жители Баку, ранее судимые Узеир Байрамов и Намик Байрамов, которые подозреваются в краже 110 000 долларов и 1 000 евро, а также золота и драгоценностей на сумму 4 000 манатов из дома в поселке Деде Горгуд Сураханского района.

По данному факту проводится расследование.