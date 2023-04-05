https://news.day.az/society/1552772.html В Баку из дома украдено 110 000 долларов
В Баку из дома украдено 110 000 долларов
В Баку совершена кража в крупном размере.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, задержаны жители Баку, ранее судимые Узеир Байрамов и Намик Байрамов, которые подозреваются в краже 110 000 долларов и 1 000 евро, а также золота и драгоценностей на сумму 4 000 манатов из дома в поселке Деде Горгуд Сураханского района.
По данному факту проводится расследование.
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