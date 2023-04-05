https://news.day.az/society/1552789.html В Азербайджане ухудшится погода - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Азербайджане ухудшится погода - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
С вечера 5 апреля, начиная с северных и западных районов и до второй половины дня, 7 апреля на территории страны ожидаются осадки.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Было отмечено, что осадки ожидаются в основном в горных и предгорных районах, возможны грозы.
8 апреля западный ветер будет периодически усиливаться.
Возможно повышение уровня воды в реках.
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