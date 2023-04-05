В Азербайджане ухудшится погода

С вечера 5 апреля, начиная с северных и западных районов и до второй половины дня, 7 апреля на территории страны ожидаются осадки.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Было отмечено, что осадки ожидаются в основном в горных и предгорных районах, возможны грозы.

8 апреля западный ветер будет периодически усиливаться.

Возможно повышение уровня воды в реках.