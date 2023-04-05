Смертельное ДТП в Сальяне

На трассе Баку-Сальян произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщили Day.Az в Главном управлении государственной дорожной полиции МВД, инцидент был зарегистрирован на 29-м километре дороги.

По предварительной информации, автомобиль с государственным номерным знаком 99-TN-320 марки "Hyundai Accent" ввиду неисправности припарковался на обочине дороги. В него сзади врезался следовавший в том же направлении автомобиль марки "КамАЗ" с государственным номерным знаком 42-БМ-084. В результате происшествия погибли три пассажира Hyundai Accent. Сидевшая за рулем женщина и один маленький ребенок получили телесные повреждения.

По данному факту проводится расследование.