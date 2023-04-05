Уголовное дело Рашада Даглы передано в суд

Уголовное дело Рашада Даглы (Амирова), обвиняемого в совершении убийства в Баку, передано в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, уголовное дело будет рассматриваться под председательством судьи Лейлы Аскеровой.

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