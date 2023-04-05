https://news.day.az/society/1552856.html Уголовное дело Рашада Даглы передано в суд
Уголовное дело Рашада Даглы передано в суд
Уголовное дело Рашада Даглы (Амирова), обвиняемого в совершении убийства в Баку, передано в Бакинский суд по тяжким преступлениям.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, уголовное дело будет рассматриваться под председательством судьи Лейлы Аскеровой.
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