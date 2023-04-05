МГИМО объявил прием для азербайджанских студентов

Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел России (МГИМО МИД России) выделил три места по уровню бакалавриата для граждан Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, абитуриенты, желающие принять участие в конкурсе 6-14 апреля 2023 года должны отправить требуемые документы на email [email protected], написать в разделе тематики "МГИМО" и пройти регистрацию.