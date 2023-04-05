https://news.day.az/society/1552862.html МГИМО объявил прием для азербайджанских студентов
МГИМО объявил прием для азербайджанских студентов
Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел России (МГИМО МИД России) выделил три места по уровню бакалавриата для граждан Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, абитуриенты, желающие принять участие в конкурсе 6-14 апреля 2023 года должны отправить требуемые документы на email [email protected], написать в разделе тематики "МГИМО" и пройти регистрацию.
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