В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
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В Азербайджане выявлен еще 101 случай заражения коронавирусом, 93 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки выявлено 4 новых случая смерти от коронавируса.