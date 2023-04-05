https://news.day.az/society/1552865.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлен еще 101 случай заражения коронавирусом, 93 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
За прошедшие сутки выявлено 4 новых случая смерти от коронавируса.
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