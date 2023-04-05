Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 388 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 262, вторую дозу получили 47, бустерную дозу - 65 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 14.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 956 804, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 408 496, вторую дозу получили 4 880 137, бустерную дозу - 3 402 171 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 266 000 человек.