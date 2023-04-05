TƏBİB о состоянии пострадавших в ДТП в Сальяне

TƏBİB распространил информацию о состоянии пострадавших в ДТП на автомагистрали Баку-Сальян.

Как сообщили в учреждении в ответ на запрос АПА, на место аварии были направлены бригады скорой помощи Сальянской центральной районной больницы при TƏBİB, передает Day.Az.

Пострадавшие в ДТП 3 человека госпитализированы в медучреждение. В настоящее время лечение двух человек (состояние тяжелое) продолжается в реанимации, а одного человека (состояние средней степени тяжести) - в отделении скорой помощи.

Отметим, что сегодня на автомагистрали Баку-Сальян грузовой автомобиль марки "КамАЗ" врезался в легковой автомобиль марки "Hyundai Accent". В результате аварии 3 человека погибли, 3 человека пострадали.