https://news.day.az/society/1552943.html Несчастный случай в Губе
Несчастный случай в Губе
Пятого апреля в прокуратуру Губинского района поступила информация о смерти Тураба Насирова (1985 года рождения).
Как сообщили Day.Az в ведомстве, во время предварительного расследования были установлены основательные подозрения в том, что прикрепленный к Хачмазскому региональному газоэксплуатационному управлению ПО "Азеригаз" в качестве рабочего по линии Рабочего центра DOST Т.Насиров скончался от удара током, когда пытался перерезать электрической провод на столбе в селе Амсар.
По данному факту проводится расследование.
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