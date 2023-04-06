Несчастный случай в Губе

Пятого апреля в прокуратуру Губинского района поступила информация о смерти Тураба Насирова (1985 года рождения).

Как сообщили Day.Az в ведомстве, во время предварительного расследования были установлены основательные подозрения в том, что прикрепленный к Хачмазскому региональному газоэксплуатационному управлению ПО "Азеригаз" в качестве рабочего по линии Рабочего центра DOST Т.Насиров скончался от удара током, когда пытался перерезать электрической провод на столбе в селе Амсар.

По данному факту проводится расследование.