На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Проспект Гейдара Алиева, главные и боковые дороги, в направлении центра;
2. Трасса Баку-Сумгаит, в направлении станции метро "20 января";
3. Проспект Зии Буньятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";
4. улица Али Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буньятова;
5. Круг "20 января";
6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;
7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
8. Проспект Бабека, в сторону центра;
9. улица Кероглу Рагимова, в обе стороны;
10. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;
11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
12. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
13. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";
14. Заторы наблюдаются в направлении улицы Афияддина Джалилова и улицы Юсифа Сафарова.
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