В Баку пропала гражданка Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, временно проживающий в Наримановском районе Баку Йылдырым Синан Сулейман оглу 1987 года рождения обратился с заявлением в 17-е отделение полиции Наримановского РУП о том, что его жена Янардаг Бушра Шевки гызы 1994 года рождения 4 апреля около 22:00 ушла из дома и не вернулась.

По факту проводится расследование.