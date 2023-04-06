https://news.day.az/society/1552956.html В Баку пропала гражданка Турции
В Баку пропала гражданка Турции
В Баку пропала гражданка Турции.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, временно проживающий в Наримановском районе Баку Йылдырым Синан Сулейман оглу 1987 года рождения обратился с заявлением в 17-е отделение полиции Наримановского РУП о том, что его жена Янардаг Бушра Шевки гызы 1994 года рождения 4 апреля около 22:00 ушла из дома и не вернулась.
По факту проводится расследование.
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